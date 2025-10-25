ಚುರುಮುರಿ: ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಫಲ!

<p>ಹಬ್ಬದ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಬೈಟು ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ಮೂಡಿತ್ತು.</p>.<p>‘ನೀವೇನೇ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೇ ಫಲ ನೀಡೋದು…’</p>.<p>‘ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ದೇವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?’</p>.<p>‘ಹೆಣ್ಣು ದೇವರಿಗೇ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು. ಮೈಸೂರವ್ವ, ಹಾಸನವ್ವಗೆ ಇರುವಷ್ಟು ಭಕ್ತರು ಮೋದಿ ಮಾಮಾಗೂ ಇಲ್ಲ’.</p>.<p>‘ಮತ್ತೆ… ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಸುಮ್ಮನೇ ಬರುತ್ತಾ?’</p>.<p>‘ಅದಕ್ಕೇ ಪಕ್ಷ ಭೇದವಿಲ್ಲದೇ ನಾಯಕರೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಮುಗಿ ಬೀಳುತ್ತಿರುವುದು’.</p>.<p>‘ಆದರೆ, ಒಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರನ್ನು ನಂಬದವರಂತೆ ಒಂದೇ ದೇವರನ್ನು ನಂಬದವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೆಂಪಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವವರಾರೋ…’</p>.<p>‘ಇನ್ನೇನು ನವೆಂಬರ್ ಬಂದೇಬಿಟ್ಟಿತು, ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಕ್ರಾಂತಿ, ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಭ್ರಾಂತಿ ಕರಗುವ ಸಮಯ. ಯಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಯಾವ ಫಲ ತಿಳಿದೇಬಿಡುತ್ತದೆ’.</p>.<p>‘ಈ ನಾಯಕರ ನಾಡಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ‘ಬಾಡಿ ಭವಿಷ್ಯ’ದಲ್ಲಿ ಸುಳಿವು ಸಿಗುತ್ತದೆ’.</p>.<p>‘ಅದೇನಪ್ಪಾ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ… ಬಾಡಿ ಭವಿಷ್ಯ?’</p>.<p>‘ನಾಡಿಯಂತೆ ಬಾಡಿಗೂ ಮಿಡಿತ ಇರುತ್ತದೆ, ಬಾಡಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ’.</p>.<p>‘ನಾಡಿ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಯಂತೆ ನುಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಭವಿಷ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ತಂದೆ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನುಡಿದರೆ ಮಗನ ಭವಿಷ್ಯ ತೆರೆದಂತಲ್ಲವೇ…?’</p>.<p>‘ತಂದೆ ತಾವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ತನಕ ಮಗನಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಪದವಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದೂ ನುಡಿಯಲಾಗಿದೆ…’</p>.<p>‘ಹಾಗಾದರೆ ‘ಪ್ರಾರ್ಥನೆ’ ಪಂಥದವರು ‘ಪ್ರಯತ್ನ’ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಫಲ ನೀಡಿದರೆ ವರುಣೇಂದ್ರಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಪದವಿ, ಕನಕರಾಜಗೆ ಸಾಮ್ರಾಟ ಪಟ್ಟ’, ತಿಂಗಳೇಶ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ!</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>