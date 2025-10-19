ಭಾನುವಾರ, 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಸೈಬರ್‌ ಕ್ರೈಂ: ಜಾಗೃತಿ ಮಾಸಾಚರಣೆ

ವ್ಯಾಪಕವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿರುದ್ಧ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ರ್. ಹರಿಶಂಕರ್
Published : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:28 IST
Last Updated : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:28 IST
ಸೈಬರ್‌ ಅಪರಾಧಗಳ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜನರೂ ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು. ಇಂಥ ವಂಚನೆಗಳಿಂದ ದೂರುವಿರಬೇಕು. 
– ಡಾ. ಶೋಭಾರಾಣಿ ವಿ.ಜೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಎಸ್‌ಪಿ 
cyber crimeBallari

