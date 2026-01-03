ಶುಕ್ರವಾರ, 2 ಜನವರಿ 2026
ಬಳ್ಳಾರಿ ಘರ್ಷಣೆ: ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಭರತ್‌ ಕಡೆಯವರ ಗುಂಡು

ರ್. ಹರಿಶಂಕರ್
Published : 2 ಜನವರಿ 2026, 20:32 IST
Last Updated : 2 ಜನವರಿ 2026, 20:32 IST
ಮೃತ ರಾಜಶೇಖರ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂಗರಕ್ಷಕರ ಗುಂಡು ಎಂಬುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳು ಇವೆ.
ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ರಾಜಶೇಖರ ಅವರ ಮೃತದೇಹಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರವಾರ ನಮಿಸಿದ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ಶಾಸಕ ನಾರಾ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ.  
ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ
