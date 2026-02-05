ಗುರುವಾರ, 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಬಳ್ಳಾರಿ | ಖನಿಜ ಅಕ್ರಮ: ₹1.30 ಕೋಟಿ ದಂಡ

ಹರಿಶಂಕರ್‌ ಆರ್‌.
Published : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 1:45 IST
Last Updated : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 1:45 IST
ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲಾಖೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟಾಸ್ಕ್‌ಫೋರ್ಸ್‌ನಿಂದಲೂ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ
  ದ್ವಿತೀಯಾ ಇ.ಸಿ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗಣಿ ಇಲಾಖೆ 
