ಬಳ್ಳಾರಿ: 15 ವಲಯಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ನೀರು

₹260.60 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಯೋಜನೆ| ಕೆಎಂಇಆರ್‌ಸಿಯಿಂದ ಅನುದಾನ | ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಆರ್. ಹರಿಶಂಕರ್
Published : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:06 IST
Last Updated : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:06 IST
ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ನಾಗರಿಕರು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಬೇಕಿಲ್ಲ ಹಣ ಭರಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಹಣ ಪಡೆದರೆ ನಾಗರಿಕರು ಇಲಾಖೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಬಹುದು
ಜಯಕುಮಾರ್‌ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ
