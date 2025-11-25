ಮಂಗಳವಾರ, 25 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಬಳ್ಳಾರಿ| ವಿಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ ಸಾವು: ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಆರೋಪ

ವಿಪರೀತ ನಂಜಿನಿಂದ ಬಾಲಕನ ಸಾವು| ಲೋಪ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:09 IST
Last Updated : 25 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:09 IST
ತೀವ್ರ ನಂಜಿನ (ಸೆಪ್ಟಿಕ್‌ ಶಾಕ್‌) ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಾಲಕನ ಮೃತ್ಯು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗ ಇದನ್ನೇ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ಒಂದು ತನಿಖಾ ತಂಡವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ವರದಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ
ಡಾ.ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡ ವಿಮ್ಸ್‌ ನಿರ್ದೇಶಕ
