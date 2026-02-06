ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ: ಕಾಲಮಿತಿ ಪಾಲನೆಗೆ ಸೂಚನೆ

<p><strong>ಬಳ್ಳಾರಿ: ‘</strong>ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪರಿಣಾಮ ವಲಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಸರ ಯೋಜನೆ (ಸಿಇಪಿಎಂಐಜೆಡ್)’ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪರಿಸರ ಪುನಶ್ಚೇತನ ನಿಗಮ (ಕೆಎಂಇಆರ್ಸಿ)ದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಸುದರ್ಶನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಜ.19ರಂದು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಒ.ಎ.)ದ 25ನೇ ಸಭೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸಭಾ ನಡಾವಳಿಗಳು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಇಪಿಎಂಐಜೆಡ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪೀಡಿತ ಜಿಲ್ಲೆ (ಬಳ್ಳಾರಿ, ವಿಜಯನಗರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ತುಮಕೂರು)ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಒಟ್ಟು ₹12,528.09 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 522 ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೆಎಂಇಆರ್ಸಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, 352 ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗಳನ್ನು (ಡಿಪಿಆರ್ಗಳು) ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 296ಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 193 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ವೆಚ್ಚವು ₹1,072.33 ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜಲಾನಯನ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ 170 ಡಿಪಿಆರ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ವಿವರಣೆ ಕೇಳಿತು. </p>.<p>ಟೆಂಡರ್ ವಿಳಂಬ, ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಅನುಸರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿವರಿಸಿದರು. ಇಲಾಖೆಗಳು 90 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಪಿಆರ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಾದೇಶಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒ.ಎ ಸೂಚಿಸಿದರು. </p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ (ಕೆಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಸ್ಡಿಬಿ)ಯ ‘ಬಳ್ಳಾರಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ’ಯ ಕುರಿತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗಹನ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಮಂಡಳಿಯು ₹49.46 ಕೋಟಿ ಕೋರಿತು. ಆದರೆ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ, ಜಾಗ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದು, ಹಣದ ಪಡೆಯುವುದಲ್ಲಿ ಮಿತಿ ದಾಟುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅನುದಾನದ ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮೊದಲು ಕೆಎಂಇಆರ್ಸಿಯು ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿತು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>