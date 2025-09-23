ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ | ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಚಾಲನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:59 IST
Last Updated : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:59 IST
ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಗವಿಮಠದ ಬಳಿ ನವರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಯಿತು.
Ballari

