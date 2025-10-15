ಬುಧವಾರ, 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictballari
ADVERTISEMENT

ದೇವದಾರಿ: ಕಾಡು ಕಡಿತಲೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರು

ಜನಸಂಗ್ರಾಮ ಪರಿಷತ್‌, ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದಿಂದ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ | ಎಣಿಕೆ ಬಂದವರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದ ಹೋರಾಟ
ರ್. ಹರಿಶಂಕರ್
ಆರ್. ಹರಿಶಂಕರ್
Published : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:36 IST
Last Updated : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 23:36 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಗಣಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಬಳಿಕ ಮರಗಳ ಎಣಿಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿ ಬೇಕು. ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಇನ್ನೂ ಕೊಡಲಾಗಿಲ್ಲ. 
ಬಸವರಾಜು, ಅರಣ್ಯ ಉಪ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಲಯ 
ForestBallari

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT