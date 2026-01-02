ಶನಿವಾರ, 3 ಜನವರಿ 2026
ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಲೆ ಚೇತರಿಕೆ: ಶೀಥಲಗೃಹಗಳಲ್ಲಿದ್ದ 25 ಲಕ್ಷ ಚೀಲಗಳು ಮಾರಾಟ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಜನವರಿ 2026, 19:00 IST
Last Updated : 3 ಜನವರಿ 2026, 19:00 IST
ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಎಲ್ಲ ಶೀತಲಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಮಾಲನ್ನು ಶೀತಲಗೃಹಕ್ಕೆ ತಾರದೇ ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಲಾಗುತ್ತಿದೆ 
–ಸತ್ಯಬಾಬು, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೀತಲಗೃಹಗಳ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘ
ಈ ವರ್ಷ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರದೇಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಬಾಧೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಇಳುವರಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
–ಶ್ರೀಕಾಂತ್‌ ಕೋಟೆಮನೆ, ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
