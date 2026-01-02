ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಲೆ ಚೇತರಿಕೆ: ಶೀಥಲಗೃಹಗಳಲ್ಲಿದ್ದ 25 ಲಕ್ಷ ಚೀಲಗಳು ಮಾರಾಟ

<p><strong>ಬಳ್ಳಾರಿ:</strong> ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಒಣಮೆಣಸಿಕಾಯಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಶೀತಲಗೃಹದಲ್ಲಿದ್ದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚೀಲಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ. ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ <strong>40 ಸಾವಿರ</strong> ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. </p>.<p>2022ರಲ್ಲಿ ಗುಂಟೂರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಲೆ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹30 ಸಾವಿರ ಇತ್ತು. 2023ರಲ್ಲಿ ₹18 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಿತು. 2024ರಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ ಕುಸಿಯಿತು. ಈ ವರ್ಷ 2025ರ ಜುಲೈವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ₹6 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಿತು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಶೀತಲಗೃಹದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>‘2025ರ ವೇಳೆಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಶೀತಲಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಚೀಲಗಳೇ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡವು. 25 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ 28ರಿಂದ 30 ಲಕ್ಷ ಚೀಲಗಳಿದ್ದವು. 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿತು. ರೈತರು ಎಲ್ಲಾ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಯ್ದು ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹12 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹14 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಮಾರತೊಡಗಿದರು’ ಎಂದು ಶೀತಲಗೃಹದ ಮಾಲೀಕರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>ಸದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಟೂರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹14 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹16 ಸಾವಿರ ಇದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ದರ ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ₹25 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹30 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಇದೆ. </p>.<p><strong>ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತ–ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: </strong>ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದ್ದರಿಂದ 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರದೇಶ <strong>40 ಸಾವಿರ</strong> ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಿಂದ 29 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ಕುಸಿಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೂ ಉದುರುವ ರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಜತೆಗೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಚಳಿ, ಶೀತಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ದರಿಂದ ಹಣ್ಣುಕೊಳೆ ರೋಗ ಬಾಧೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಇಳುವರಿ ಕುಸಿತವಾಯಿತು.</p>.<p>‘ಬಿತ್ತನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ರೋಗದ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಎಕರೆಗೆ 18 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ 5ರಿಂದ 8 ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಲ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಬಂದಿದೆ’ ಎಂದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<div><blockquote>ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಎಲ್ಲ ಶೀತಲಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಮಾಲನ್ನು ಶೀತಲಗೃಹಕ್ಕೆ ತಾರದೇ ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಲಾಗುತ್ತಿದೆ </blockquote><span class="attribution">–ಸತ್ಯಬಾಬು, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೀತಲಗೃಹಗಳ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘ</span></div>.<div><blockquote>ಈ ವರ್ಷ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರದೇಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಬಾಧೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಇಳುವರಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.</blockquote><span class="attribution">–ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೋಟೆಮನೆ, ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>