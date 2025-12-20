<p><strong>ಬಳ್ಳಾರಿ</strong>: ನಗರದ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇರೆಗೆ ನಗರದ ಆಭರಣದಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಎಪಿಎಂಸಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>‘ಆಭರಣದಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಹರ್ಷ ಸೋನಿ ಅವರು ನಕಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಗಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೂ ಅಲ್ಲದೇ, ತಮ್ಮಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡದೇ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ದೇರಾರಾಮ ಚೌದರಿ ಅವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಳೇ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾರುವ, ಹೊಸ ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ದೇರಾರಾಮ ಚೌದರಿ ಅವರ ಮನೆತನದಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಹರ್ಷ ಸೋನಿ ಜೊತೆಗೆ ದೇರಾರಾಮ ಚೌದರಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. </p>.<p>ಹರ್ಷ ಸೋನಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟು ₹10 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಹೊಸ ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದು ನಕಲಿ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ, ₹45,77,590 ಬೆಳೆ ಬಾಳುವ 26.927 ಕೆ.ಜಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸೋನಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹಣವನ್ನು ಸೋನಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>