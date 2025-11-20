ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕುಡುತಿನಿ:ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ಭೂಮಿ ಕುರಿತು ಸಿಎಂ ಸಭೆ;ಕೈಗಾರಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಲು ತಾಕೀತು

ಕುಡುತಿನಿಯಲ್ಲಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಭೆ
ರ್. ಹರಿಶಂಕರ್
Published : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:35 IST
Last Updated : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:35 IST
ಸಭೆ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿದೆ. ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ 
ತುಕಾರಾಂ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಂಸದ
