ಹೃದಯಾಘಾತ: ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಒಂದಾದ ಸಂಡೂರು ದಂಪತಿ!

<p><strong>ಸಂಡೂರು</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಡೆರಾಹಳ್ಳಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಣ್ಣಹನುಮಂತಪ್ಪ(55) ಅವರು ಬುಧವಾರ ಹೃದಯಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುಜಾತಾ (50) ಕೂಡಾ ಮರುದಿನ ಗುರುವಾರ ಹೃದಯಘಾತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಪತಿ - ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರು ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಒಂದಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಜನರು ಮರುಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಣ್ಣಹನುಂತಪ್ಪ ಅವರು ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೊಕೆನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಡೇರಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ ಪತ್ನಿ ತವರಿನಲ್ಲೇ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೊತೆ ವಾಸವಿದ್ದರು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಾಯು ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾಗ ಹೃದಯಘಾತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರ ಕಾರಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪತಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಿ ರಾಮದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಸುಜಾತಾ ಮರಳಿದ್ದರು. ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸುಜಾತಾ ಅವರೂ ಹೃದಯಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೃತ ದಂಪತಿಗೆ ಪುತ್ರ, ಪುತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುತ್ರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದೆ. ಪತಿಯ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಕಾರಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇ ಪತ್ನಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಒಂದಾದ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಸಂಬಂಧಿಗಳು ನೆನೆದು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಶಿಕ್ಷಕ ಸಣ್ಣಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅವರು ಹೃದಯಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ಅದೇ ನೆನೆಪಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಪತ್ನಿಯು ಸಹ ಹೃದಯಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿರುವುದು ಅತಿ ದು:ಖಕರ ಸಂಗತಿ. ಮೃತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುವ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊರಕಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಐ.ಆರ್.ಅಕ್ಕಿ ಹೇಳಿದರು.</p>