ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ | ಮನಸೊರೆಗೊಂಡ ‘ಕೌದಿ’ ನಾಟಕ

<p><strong>ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ</strong>: ಇಲ್ಲಿನ ರುದ್ರಾಂಬ ಎಂ.ಪಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮೈಸೂರಿನ ಕವಿತಾ ಕಲಾತಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತಿಪಡಿಸಿದ 'ಕೌದಿ' ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಸೊರೆಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ಬದುಕು ಬವಣೆ ಕುರಿತ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದೆ ಭ್ಯಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಪಾಳ ಮನೋಜ್ಞವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಸತೀಶ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ಬದುಕನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಾಟಕ ರಚನೆಕಾರ ಗಣೇಶ್ ಅಮಿನಗಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೌಹಾರ್ದ, ಸಾಮರಸ್ಯ, ಸಮುದಾಯದ ಸಂಕಟವನ್ನು ಈ ನಾಟಕ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನ ಐಕ್ಯೂಎಸಿ ಸಂಚಾಲಕ ಪಿ.ಕೊಟ್ರೇಶ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗದ ಸಂಚಾಲಕ ಎಚ್.ವೆಂಕಟೇಶ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಸುರೇಶ್ ಬೂದನೂರು, ಜಿ.ಟಿ.ಉಮಾ, ಸುನಿತಾ ದೇವಿ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಕೆ.ರೀಟಾ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ರಾಥೋಡ್, ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಇದ್ದರು.</p>