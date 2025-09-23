<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಲೋಚನ್ ಎಸ್. ಗೌಡ (88;155ಎ) ಮತ್ತು ಕೃತಿಕ್ ಕೃಷ್ಣ (ಔಟಾಗದೇ 89;180ಎ) ಅವರ ಚೆಂದದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಂತರವೂ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಲೆವೆನ್ ತಂಡವು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಹಿನ್ನಡೆಯ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಆಲೂರಿನ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಓವಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 323 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಗೋವಾ ತಂಡವು ಸೋಮವಾರ 338 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಲೆವೆನ್ ತಂಡವು ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 83 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 245 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಚುಕ್ತಾ ಮಾಡಲು ಇನ್ನೂ 93 ರನ್ ಬೇಕಿದೆ. </p>.<p>ಗೋವಾ ತಂಡದ ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರೆ, ಮೋಹಿತ್ ರೇಡ್ಕರ್ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು. </p>.<p>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್: ಆಲೂರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ: ಗೋವಾ ತಂಡ: 94.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 338 (ಲಲಿತ್ ಯಾದವ್ ಔಟಾಗದೇ 113; ಮಾಧವ್ ಪಿ. ಬಜಾಜ್ 88ಕ್ಕೆ 3). ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಲೆವೆನ್: 83 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 245 (ಲೋಚನ್ ಎಸ್.ಗೌಡ 88, ಕೃತಿಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಔಟಾಗದೇ 89; ಅರ್ಜುನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ 50ಕ್ಕೆ 3, ಮೋಹಿತ್ ರೇಡ್ಕರ್ 67ಕ್ಕೆ 2)</p>.<p>ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ: 141.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 425 (ಹಿಮಾಂಶು ಮಂತ್ರಿ 131;ಮುಕುಲ್ ನೇಗಿ 110ಕ್ಕೆ 5). ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ: 36 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 106 (ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಪುರೋಹಿತ್ 39; ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ 23ಕ್ಕೆ 3)</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>