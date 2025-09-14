ಭಾನುವಾರ, 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕೂಡ್ಲಿಗಿ | ಸಂತೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ: ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಪರದಾಟ

ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಂತೆ ಏರ್ಪಡು ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ
ಎ.ಎಂ.ಸೋಮಶೇಖರಯ್ಯ
Published : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:45 IST
Last Updated : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:45 IST
ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಪ್ರಹಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವಾರದ ಸಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ವಾಹನಗಳು
ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಪ್ರಹಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವಾರದ ಸಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ವಾಹನಗಳು
ಮಳೆಗಾಲ ಇರುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಜಾಗ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
ವಿ.ಕೆ. ನೇತ್ರಾವತಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ
ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ತಹಶೀಲ್ದಾರರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಂತೆ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತವೆ
ಕಾವಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
