ಬಳ್ಳಾರಿ | ಬೇರೆ ಉದ್ದಿಮೆಗೆ ಭೂಮಿ: ಸಂಘಟನೆಗಳ ಆಕ್ರೋಶ

<p><strong>ಬಳ್ಳಾರಿ:</strong> ಆರ್ಸೆಲರ್ ಮಿತ್ತಲ್ನ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ರೈತರಿಂದ ಕೆಐಎಡಿಬಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಯ್ಲುವಿನ ಉದ್ದಿಮೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಇದೇ 17ರಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿರುವ ಪರಿಸರ ಆಲಿಕೆ ಸಭೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ (ಸಿಐಟಿಯು) ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಹಿಂದೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದ ಭೂಮಿಗೆ ಹೊಸ ಭೂಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಒತ್ತಾಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಘಟನೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ ರೈತರು, ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. </p>.<p>‘ಆರ್ಸೆಲರ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಂಪನಿಗೆಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿ ಕೆಐಎಡಿಬಿಯು 2010ರಲ್ಲಿ ಕುಡತಿನಿ, ಹರಗಿನಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಟ್ಟು 5368.33 ಎಕರೆ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತಲ್ ಕಂಪನಿಯು ಉತ್ತಮ ಭೂ ಬೆಲೆ ನೀಡುವುದಾಗಿಯೂ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮನೆಗೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರೂ ಒಪ್ಪಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಭೂಬೆಲೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. . ಉದ್ಯೋಗವೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತೋ, ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಈಗ ಎಳ್ಳು ನೀರು ಬಿಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಸಂಘಟನೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. </p>.<p>‘ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಕೆಯಾಗದ ಜಮೀನನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ನೀಡದೇ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಕರೆಗೆ ತಲಾ ₹58 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ನಿವೇಶನ ಮಾಡುವುದನ್ನೂ ಕೆಐಎಡಿಬಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಈ ಅಕ್ರಮ ತಡೆಯಬೇಕು. ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ದಿಮೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದೇ 17ರಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರ ಆಲಿಕೆ ಸಭೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ರೈತರಿಗೆ ಹೊಸ ಭೂಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಂಘಟನೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘ, ಭೂ ಸಂತ್ರಸ್ಥರ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ,<br>ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>