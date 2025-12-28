ಭಾನುವಾರ, 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮನಸೆಳೆದ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ‘ಲೀಕ್ ಔಟ್’

ಕಲಾವಿದೆ ಅಕ್ಷತಾ ಪಾಂಡವಪುರ ರಂಗ ಪ್ರಯೋಗ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:43 IST
Last Updated : 28 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:43 IST
ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯ ಬಸಮ್ಮ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ‘ಲೀಕ್ ಔಟ್’ ರಂಗ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಅಕ್ಷತಾ ಪಾಂಡವಪುರ ಅಭಿನಯಿಸಿದರು
Bellary

