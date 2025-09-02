ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ: ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ಆಗ್ರಹ

ಬಲಾಢ್ಯರ ಜತೆ ದುರ್ಬಲ ಸಮುದಾಯ ಸೆಣಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:18 IST
Last Updated : 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:18 IST
ಹೂವಿನಹಡಗಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳವರು ಶೇ 1ರ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
