ಹೊಸಪೇಟೆ: ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮುಚ್ಚದಂತೆ ಆಗ್ರಹ

<p><strong>ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ):</strong> 'ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಬಾರದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ವಿಲೀನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಬಿ. ಪೀರ್ ಬಾಷಾ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಐಡಿಎಸ್ಒ ವತಿಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಎಐಡಿಎಸ್ಒ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಣಮಂತ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸರ್ಕಾರವು ಜಾಗತಿಕರಣ, ಉದಾರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗೀಕರಣ ನೀತಿಗಳನ್ನು ತರುವ ಮುನ್ನ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಬಹುಪಾಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಎಐಯುಟಿಯುಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನ್. ಪ್ರಮೋದ್, ಎಐಡಿವೈಒ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ, ಎಐಎಂಎಸ್ಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಮ್ಮ, ಎಐಡಿಎಸ್ಒ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿಕಿರಣ್, ಉಮಾದೇವಿ ಇದ್ದರು. </p>