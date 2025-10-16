ಗುರುವಾರ, 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಸಂಡೂರು | ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರ್‌ ದಾರಿ: 2ನೇ ಬಾರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲು ಪರಿಶೀಲನಾ ತಂಡ ನಿರ್ಧಾರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:01 IST
Last Updated : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:01 IST
ರೈತರಿಗೆ ಓಡಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ತಂಡವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. 
– ಪ್ರಮೋದ್‌, ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ
Bellary

