ಸೋಮವಾರ, 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸಿರುಗುಪ್ಪ : ಮಳೆಗೆ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶ ಜಲಾವೃತ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:59 IST
Last Updated : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:59 IST
ಸಿರುಗುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಯಿತು
ಸಿರುಗುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ 24ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನವಸತಿ ಸುತ್ತಲೂ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಮಳೆನೀರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡುವುದು ಕಂಡುಬಂತು
