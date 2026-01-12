ಸೋಮವಾರ, 12 ಜನವರಿ 2026
Video | ಸಿರುಗುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ನದಿ ದಾಟಲು ದೋಣಿಯೇ ಗತಿ; ಸೇತುವೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪರದಾಟ!

್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಶೇಷ
Published : 12 ಜನವರಿ 2026, 10:07 IST
Last Updated : 12 ಜನವರಿ 2026, 10:07 IST
BoatBellarySiruguppa

