ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಕಂಪ್ಲಿ | ತುಂಗಭದ್ರಾ ನೆರೆ: ಬೇಸಾಯ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಬರೆ

ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಎಚ್.ಎಂ ಮೆಟ್ರಿ
Published : 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:09 IST
Last Updated : 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:09 IST
ಕಂಪ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಬಳಿಯ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಮೀನು ಬೇಟೆ ನಿಷೇಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸದ್ಯ ತೆಪ್ಪಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದ್ದು ಮೀನುಗಾರರು ಅವುಗಳನ್ನು ಬೋರಲು ಹಾಕಿರುವ ದೃಶ್ಯ
FloodTungabhadra

