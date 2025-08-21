ಕಂಪ್ಲಿ | ತುಂಗಭದ್ರಾ ನೆರೆ: ಬೇಸಾಯ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಬರೆ

<p><strong>ಕಂಪ್ಲಿ:</strong> ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಕೃಷಿಕರು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ 10 ದಿನ ತೊಂದರೆ ಆಗುರುವುದನ್ನು ಮರೆಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ನದಿ ಮೈದುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಅದರಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಡಳಿತ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನು ಬೇಟೆ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಂಪ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಪ್ರದೇಶದ 60ಕ್ಕು ಹೆಚ್ಚು ಮೀನುಗಾರ ಕುಟುಂಬಗಳು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನು ಬೇಟೆ ಇಲ್ಲದೇ ಕೈಚೆಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನದಿ ಪಾತ್ರದ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ದಂಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಮೀನು ಬೇಟೆಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರೆಯುವ ನಾವು ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತು ಎದುರಾದರೆ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಸಾಲ ಪಾವತಿಗೂ ಪೆಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಮೀನುಗಾರ ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಳಲು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಂಪ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ. ರಾಜಶೇಖರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನದಿ ನೆರೆ ಎದುರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೀನುಗಾರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಬದುಕು ದುಸ್ತರ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರವಾಹ ಇಳಿಮುಖವಾಗುವವರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂತೆ’ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯುವುದಾದರೆ ಮೀನುಗಾರರ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡವಂತೆಯೂ’ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸದ್ಯ ನಿಷೇಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಇರುವ ಖಾಸಗಿ ಕೆರೆಗಳಿಂದ ಮೀನು ಖರೀದಿಸಿ ಕೆಲವರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಂ.1 ಇಟಗಿ ಗ್ರಾಮ ಬಳಿಯ ಶಂಕರಾಚಾರಿ ಮಡುವು ಬಳಿಯ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಕೆಲ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳು ನದಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಮುಳುಗಿವೆ. ಕೆಲ ರೈತರು ಮಾತ್ರ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಂಕರಾಚಾರಿ ಮಡುವು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 350 ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳಿವೆ. ನದಿಗೆ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಮೆಕಾನಿಕ್ಗೆ ₹300, ಪ್ರವಾಹ ಇಳಿಮುಖವಾದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಜೋಡಿಸಲು ₹300 ಭರಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಹಾಳಾದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಜೋಡಿಸಲು ₹900 ಹೊಂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನದಿ ಪಾತ್ರದ ರೈತರು ಬೇಸರದಿಂದ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗಾಗಲೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ವೆಚ್ಚದ ಜೊತೆಗೆ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಖರ್ಚು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಇಟಗಿ ಗ್ರಾಮ ರೈತ ಕುರುಬರ ವೀರೇಶ್ ಅಸಮಾಧಾನದಿಂದ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>