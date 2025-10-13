ಸೋಮವಾರ, 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಬೆಳಗಾವಿ DCC ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ 9 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ! 7 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ‌

ಈ ಪೈಕಿ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಪೆನಲ್‌ನ ಏಳು ನಿರ್ದೇಶಕರಿದ್ದಾರೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 11:12 IST
Last Updated : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 11:12 IST
