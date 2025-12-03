ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಟಿ20 ಸರಣಿ; ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಗಿಲ್, ಹಾರ್ದಿಕ್

<p><strong>ರಾಯಪುರ:</strong> ಪ್ರವಾಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿರುವ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟ್ವೆಂಟಿ-20 ಸರಣಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಇಂದು (ಬುಧವಾರ) ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. </p><p>ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವಿನಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾಗಿರುವ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಸಹ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದು, ಗಿಲ್ ಉಪನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಲ ತುಂಬಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಹಾಗೂ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಇದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಹಾಗೂ ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಹರ್ಷೀತ್ ರಾಣಾ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ವೇಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>ಭಾರತ ತಂಡ ಇಂತಿದೆ:</strong></p><ul><li><p>ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (ನಾಯಕ),</p></li><li><p>ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (ಉಪನಾಯಕ),</p></li><li><p>ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ,</p></li><li><p>ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ,</p></li><li><p>ಶಿವಂ ದುಬೆ,</p></li><li><p>ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, </p></li><li><p>ಜಿತೇಶ್ ಪಟೇಲ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್),</p></li><li><p>ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್),</p></li><li><p>ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ,</p></li><li><p>ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ,</p></li><li><p>ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್,</p></li><li><p>ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್,</p></li><li><p>ಹರ್ಷೀತ್ ರಾಣಾ,</p></li><li><p>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್.</p></li></ul><p><strong>ಟಿ20 ಸರಣಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇಂತಿದೆ:</strong></p><p>ಡಿ. 9: ಮೊದಲ ಟಿ20, ಕಟಕ್</p><p>ಡಿ.11: 2ನೇ ಟಿ20, ಚಂಡೀಗಡ</p><p>ಡಿ.14: 3ನೇ ಟಿ20, ಧರ್ಮಶಾಲಾ</p><p>ಡಿ.17: 4ನೇ ಟಿ20, ಲಖನೌ</p><p>ಡಿ.19: ಅಂತಿಮ ಟಿ20, ಅಹಮದಾಬಾದ್</p>.IND vs SA: ಸತತ ಎರಡನೇ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ.ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾಗೆ ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ವಾಗ್ದಂಡನೆ!.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>