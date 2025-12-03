ಬುಧವಾರ, 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಟಿ20 ಸರಣಿ; ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಗಿಲ್, ಹಾರ್ದಿಕ್

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 14:00 IST
Last Updated : 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 14:00 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:IND vs SA: ಸತತ ಎರಡನೇ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ
IND vs SA: ಸತತ ಎರಡನೇ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹರ್ಷಿತ್‌ ರಾಣಾಗೆ ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ವಾಗ್ದಂಡನೆ!
ಹರ್ಷಿತ್‌ ರಾಣಾಗೆ ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ವಾಗ್ದಂಡನೆ!
Team IndiaSouth africaT20 cricketHardik PandyaShubman GillSuryakumar Yadav

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT