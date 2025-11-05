ಬುಧವಾರ, 5 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಆನೇಕಲ್: ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಸುರಿದವರಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸನ್ಮಾನ!

ಜಾಗೃತಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಪುರಸಭೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:42 IST
Last Updated : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:42 IST
ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಸುರಿದವರನ್ನು ಪುರಸಭೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾರ ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು
ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಸುರಿದವರನ್ನು ಪುರಸಭೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾರ ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಸುರಿಯುವವರಿಗೆ ₹500 ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಕಸದ ಹಾಟ್‌ಸ್ಪಾಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಕಸ ಸುರಿದವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆಯೇ ಕಸ ಸುರಿಯಲಾಗುವುದು.
– ಎಚ್‌.ಎ.ಕುಮಾರ್‌, ಪುರಸಭಾ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಕಸ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪುರಸಭೆಯು ಸನ್ಮಾನದ ಮೂಲಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಸೆಯುವವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗಬೇಕು.
– ಕೃಷ್ಣ, ಆನೇಕಲ್‌ ನಿವಾಸಿ
