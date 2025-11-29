ಆನೇಕಲ್|ಸಿಗದ ಕಾಡೆಮ್ಮೆ;ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೈರಾಣ:ಡ್ರೋಣ್ ಬಳಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

<p><strong>ಆನೇಕಲ್: </strong>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಸೆರೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೊಪ್ಪಹಳ್ಳಿ, ಕಮ್ಮಸಂದ್ರ ಅಗ್ರಹಾರ, ದೊಡ್ಡಹಾಗಡೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಜನರಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಎಸಿಎಫ್ ಗಣೇಶ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಫ್ಒ ಶ್ರೀಧರ್, ಡಿಆರ್ಎಫ್ಒ ಶಿವರಾಜ್, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮುನಿಯ ನಾಯಕ್, ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ, ಲಿಂಗಯ್ಯ, ನಾಗಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><blockquote>ಕಾಡೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಕಾಡು ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೇ ಅರವಳಿಕೆ ಮದ್ದು ನೀಡಿ ಕಾಡಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ</blockquote><span class="attribution">ಗಣೇಶ್ ಎಸಿಎಫ್</span></div>.<p><strong>ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದಲ್ಲ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಬಂದಿದ್ದು...</strong> </p><p>ಕಾಡೆಮ್ಮೆಯು ಅಂದಾಜು 20-23 ವರ್ಷದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡೆಮ್ಮೆಗಳು 25 ವರ್ಷ ಬದುಕುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಡೆಮ್ಮೆಯು ಗುಂಪಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ರೋಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ವೇಗವಾಗಿ ಹೋದಾಗ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಎಸಿಎಫ್ ಗಣೇಶ್ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರೋಣ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುತ್ತಾ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮೂಲಕ ಕಾಡೆಮ್ಮೆ ಇರುವಿಕೆ ಪತ್ತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾಡೆಮ್ಮೆಯ ಸುಳಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಥರ್ಮಲ್ ಡ್ರೋನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಯಾವುದೇ ಕುರುಹು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>