ಆನೇಕಲ್: ಚಂದಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಗುಂಡಿ ಗಂಡಾಂತರ

<p><strong>ಆನೇಕಲ್: </strong>ಆನೇಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಚಂದಾಪುರ ಸೂರ್ಯಸಿಟಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸವಾರರು ಗುಂಡಿ ಗಂಡಾಂತರದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಸಾಹಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಂದಾಪುರ ಆಗಮಿಸುವವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಾದರೆ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಜೀವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಸಾಗಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಚಂದಾಪುರ–ಸೂರ್ಯಸಿಟಿ ನಡುವಿನ ಚಂದಾಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಗೆದು ಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಜಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ತಂತಿ ಮೇಲಿನ ನಡಿಗೆಯಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಚಂದಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಧೂಳುಮಯವಾಗಿದೆ. ಧೂಳಿನಿಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ರಸ್ತೆ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಾದಂತಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಚಂದಪುರ ಸೂರ್ಯಸಿಟಿ – ಚಂದಾಪುರ – ಹೀಲಲಿಗೆ – ರಾಮಸಾಗರ ರಸ್ತೆಯೂ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು ಚಂದಾಪುರದಿಂದ ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಗುವವರು ನಿತ್ಯ ನರಕಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಯ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿರುವುದರಿಂದ ಗುಂಡಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಗುವುದು ಕಷ್ವವಾಗಿದೆ. ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಸ್ತೆ ಸಂಚರಿಸುವವರಿಗೆ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಬುತ್ತಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಚಂದಾಪುರ-ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಚೇತನ್ ರೆಡ್ಡಿ.</p>.<p>ಒಂದು ಗುಂಡಿಯಾದರೆ ತಪ್ಪಿಸಿ ಸಾಗಬಹುದು ಆದರೆ ರಸ್ತೆಯೆಲ್ಲಾ ಗುಂಡಿಗಳಾದರೆ ಸಂಚರಿಸುವುದೇ ಕಷ್ಟ. ಚಂದಾಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವೇಗ ನೀಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಬೇಡಿಕೆ.</p>