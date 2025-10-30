ಗುರುವಾರ, 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಆನೇಕಲ್: ಚಂದಾಪುರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಗುಂಡಿ ಗಂಡಾಂತರ

ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸವಾರರ ಸರ್ಕಸ್‌ । ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತ । ಧೂಳು, ಕೆಸರಿನ ಸ್ನಾನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:00 IST
Last Updated : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:00 IST
ಕೆಸರು ತುಂಬಿರುವ ಚಂದಾಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಗಂಡಾಂತರ
