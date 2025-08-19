ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಹೊಸಕೋಟೆ: ಕಸ.. ಕಸ.. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಕಸ

ದಶಕದಿಂದಿಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಕ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ । ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ಕಸ ಸುರಿಯುವ ಜನ
ರವೀಶ್ ಜಿ.ಎನ್
Published : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:26 IST
Last Updated : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:26 IST
ಹೊಸಕೋಟೆಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ ಕಸ ಸುರಿದಿರುವುದು
ಹೊಸಕೋಟೆಯ 23 ವಾರ್ಡ್ ಬಳಿ ಕಸ ಸುರಿದಿರುವುದು
ಹೊಸಕೋಟೆಯ ಸಾಯಿ ಬಡಾವಣೆ ಬಳಿ ಕಸ ಸುರಿದಿರುವುದು
ಹೊಸಕೋಟೆಯ ಬಾಲಾಜಿ ಲೇಔಟ್ ಪ್ರವೇಶ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಸ ಸುರಿದಿರುವುದು
ಹೊಸಕೋಟೆಯ ಮಾಲೂರು ರಸ್ತೆಯ ಬಳಿ ಕಸ ಸುರಿದಿರುವುದು
hosakote

