ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ವೇಗ ನೀಡಬೇಕು: ಸಂಸದ ಮಂಜುನಾಥ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 1:46 IST
Last Updated : 15 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 1:46 IST
 ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಮಂಜುನಾಥ್‌ ಮಾತನಾಡಿದರು
ಚಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನೋಟ
HighwayAnekal

