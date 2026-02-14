ಶನಿವಾರ, 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹೇಳದೆ ಬಾರದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಮಕ್ಕಳು

ಹೊಸಕೋಟೆ ಬಳಿ ಸರಣಿ ಅಪಘಾತ
ರವೀಶ್‌ ಜಿ.ಎನ್‌
Published : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:30 IST
Last Updated : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:30 IST
ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಸ್ಥಳ ಮಹಜರು
ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ರಭಸಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಂಟರ್ ಟೈರ್ ಕಳಚಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದು
ಅಪಘಾತದ ಭೀಕರತೆ ಹೇಳುವ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾದ ಕಾರು
AccidentstudentsCar AccidentRoad AccidentshosakoteNews Plus

