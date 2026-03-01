ಶನಿವಾರ, 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ: ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಮಾಲೀಕ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ಬಂಧನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 20:51 IST
Last Updated : 28 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 20:51 IST
ಡಿವಿಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದ ಚಿತ್ರಗಳು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತುನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು
ಶಶಿಧರ್ ಕೋಸುಂಬೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ
