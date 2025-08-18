ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ದೇವನಹಳ್ಳಿ: ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪೈರು ನಾಟಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು

ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸುವವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್‌
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 1:57 IST
Last Updated : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 1:57 IST
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಎರಡು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿರುವ ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಳೆದ 16 ವರ್ಷದಿಂದ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇಚ್ಛಾ ಶಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ
ಸಿ.ಚೇತನ್‌ಗೌಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರದೇಶನಹಳ್ಳಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ
protestroad

