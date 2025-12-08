ಸೋಮವಾರ, 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಆನೇಕಲ್: ಚಂದಾಪುರ ಚಂದಕ್ಕೆ ‘ಕಸ’ದ ದೃಷ್ಟಿಬೊಟ್ಟು!

ರಸ್ತೆ ಇಕ್ಕೆಲ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಸದ ರಾಶಿ l ವಿಲೇವಾರಿಯಾಗದೆ, ಗಲೀಜು ತಾಂಡವ l ತ್ಯಾಜ್ಯದ ದುರ್ನಾತ; ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಹರಿವ ಕೊಳಚೆ ನೀರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 1:40 IST
Last Updated : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 1:40 IST
ಕಸದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಲು ನಾಯಿಗಳ ದಂಡು ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲ್ಲಗಳಲ್ಲಿ ದಾಂಗುಡಿ ಇಟ್ಟುರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಓಡಾಟದಿಂದ ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದೇ ಕಷ್ಟ. ಕಸವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಕಸ ಹಾಕದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿ
ಸುಮಾ, ಚಂದಾಪುರ ನಿವಾಸಿ
ಚಂದಾಪುರ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು
ರೇವಣ್ಣ, ಸ್ಥಳೀಯ
Bengaluru Ruralwastage

