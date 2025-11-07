ಶುಕ್ರವಾರ, 7 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹೊಸಕೋಟೆ: 122 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ₹6.10 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ‘ಆಸರಾ ಸ್ಕಾಲರ್‌ಶಿಫ್‌’
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:38 IST
Last Updated : 7 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:38 IST
