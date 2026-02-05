ಗುರುವಾರ, 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
Homedistrictbangaluru rural
ಆನೇಕಲ್ | ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:23 IST
Last Updated : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:23 IST
ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಕಂಡು ಬಂದ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ
ಚಂದಾಪುರ ಪುರಸಭೆಯ ಒಳಚರಂಡಿ ನೀರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವುದು
ಭೂಕುಸಿತದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ
HighwayAnekalBenagaluru

