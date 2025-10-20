ಸೋಮವಾರ, 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
bangaluru rural
ರಸ್ತೆಗೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಕೊಂಬೆಗೆ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿ

ಅಪಘಾತ: ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಗಾಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 12:48 IST
Last Updated : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 12:48 IST
ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿದ್ದ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಬೃಹತ್‌ ಕೊಂಬೆ
ರೆಂಬೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿರುವುದು
Accidenthosakote

