ಸೋಮವಾರ, 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026
Homedistrictbangaluru rural

ಕಾರು– ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಾಹನ ನಡುವೆ ಡಿಕ್ಕಿ: ಮೂವರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:08 IST
Last Updated : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:08 IST
ದೊಡ್ಡಗಟ್ಟಿಗನಬ್ಬೆಗೇಟ್ ಸಮೀಪ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಬಳಿ ಹೊಸಕೋಟೆ ಮತ್ತು ತಿರುಮಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕಿಡಾದ ಟಾಟಾ ಎಸಿ
Accidenthosakote

