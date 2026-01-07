ಬುಧವಾರ, 7 ಜನವರಿ 2026
ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶವ ಪತ್ತೆ

ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹೆದರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಶಂಕೆ* ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆರೋಪ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಜನವರಿ 2026, 3:01 IST
Last Updated : 7 ಜನವರಿ 2026, 3:01 IST
ಅಂಬರೀಷ್ ಎಂಬ ಪೇದೆ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಭಯಗೊಂಡ ಅಪ್ಪ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ
ಸೋನಿಯಾ ಮೃತರು ಪುತ್ರಿ
ಡಿವೈಎಸ್‌ಪಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ ನೇಣು ಬೀಗಿದುಕೊಂಡ ಸ್ಥಳ ಮಹಜರು ನಡೆಸಿದ ಸಂದರ್ಭ
ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ
hosakote

