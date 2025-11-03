ಸೋಮವಾರ, 3 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಅವಿಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ರಥ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ

₹75 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚ । 50 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ತೇರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:01 IST
Last Updated : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:01 IST
HOSOKOTE

