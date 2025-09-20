ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbangaluru rural
ADVERTISEMENT

ಡಿಸೆಂಬರ್‌ಗೆ ಮಾನವ ರೂಪದ ರೋಬೊ ಗಗನಯಾನ: ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ವಿ. ನಾರಾಯಣ್‌

ಇಸ್ರೋ ಮಾನವ ಸಹಿತ ಗಗನಯಾನ ಶೇ 85 ರಷ್ಟು ಸಿದ್ಧತೆ ಪೂರ್ಣ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 19:28 IST
Last Updated : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 19:28 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
SpaceISRO

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT