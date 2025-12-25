<p><strong>ದೇವನಹಳ್ಳಿ:</strong> ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ‘ಸೀಸನ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೈಲ್ಸ್’ 12ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 15ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೂ ಹಬ್ಬದ ಖುಷಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿವೆ.</p>.<p>ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಥೀಮ್ನ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಸಿಂಗಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಗಮಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೂ ಹಬ್ಬದ ಕಂಪು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ಷಣಗಳು ವಿಶೇಷ ಉಲ್ಲಾಸ ತಂದಿಡಲಿವೆ.</p>.<p>ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮರದ ದೀಪಾಲಂಕಾರ, ಕ್ಯಾರಲ್ ಗಾಯನ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಸಾಂಟಾ ಪೆರೇಡ್ಗಳು, ಕೇಕ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಸಂಭ್ರಮ, ವಿಶಿಂಗ್ ಟ್ರೀಗಳು, ಲೈವ್ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾಪ್-ಅಪ್ ಸಿನೆಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನೂ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>