ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನಾಗರಕೆರೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ

ಫಾಕ್ಸ್‌ಕಾನ್ ಸಿಎಸ್‌ಆರ್‌ ನಿಧಿ ₹3 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ; ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎ.ಬಿ ಬಸವರಾಜು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:40 IST
Last Updated : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:40 IST
lakeDoddaballapur

