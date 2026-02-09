ಸೋಮವಾರ, 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbangaluru rural
ADVERTISEMENT

ಆನೇಕಲ್| ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದ ರಮಾಬಾಯಿ: ಬಿ.ಗೋಪಾಲ್‌ ಅಭಿಮತ

ಸೊಪ್ಪಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತೆ ರಮಾಬಾಯಿ, ವೇಮನ ಜಯಂತಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:43 IST
Last Updated : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:43 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Anekal

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT