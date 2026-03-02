ಸೋಮವಾರ, 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbangaluru rural

ಎಸ್‌.ಮೇಡಹಳ್ಳಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ: ರೈತರಿಂದ ಮಾನವ ಸರಪಳಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:05 IST
Last Updated : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:05 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರು
ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರು
protestAnekal
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT