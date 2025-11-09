ಭಾನುವಾರ, 9 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಕುಲ ಕುಲಗಳ ಹೊಡೆದಾಟ ನಿಲ್ಲಲ್ಲಿ: ಸಿದ್ದರಾಮನಂದ ಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:29 IST
Last Updated : 9 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:29 IST
ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಕನಕ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡೆದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಗೊರವರ ಕುಣಿತ
ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಕನಕ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡೆದ ಮೆರವಣಿಗೆ
ಸಮುದಾಯದ ಮನವಿಯಂತೆ ಕನಕ ಕೋ– ಆಪರೆಟೀವ್ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಹಾಲುಮತ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಚಿಮಂಡಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವೆ.
ಶರತ್‌ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಶಾಸಕ
Kanakadasa Jayantiprogram

