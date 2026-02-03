ಕೊಕ್ಕೊ: ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯ

<p><strong>ಚಂದಾಪುರ (ಆನೇಕಲ್): </strong>ಚಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಶಿವಣ್ಣ ಆಪ್ತ ಬಳಗ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕೊಕ್ಕೋ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಯೋನಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುರಬೂರು ತಂಡ ಜಯಗಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ 11ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೊಕ್ಕೊ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದವು. ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಯೋನಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಜಯನಗರದ ಯಂಗ್ ಪಯೋನಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದರು. ಅಂತಿಮ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಯೋನಿಯರ್ಸ್ ತಂಡವು ಜಯಗಳಿಸಿತು. ₹50ಸಾವಿರ ನಗದು ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ₹30 ಸಾವಿರ ನಗದು ಮತ್ತು ಟ್ರೋಫಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಚಾಲುಕ್ಯ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೂರು, ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ತಲಾ ₹15 ಸಾವಿರ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡವು.</p>.<p>ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾವೇರಿ ಕಪಿಲಾ ಸ್ಪೊರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕುರುಬೂರು ತಂಡ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿವೈಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಮುಖಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು. ರೋಚಕ ಸೆಣಸಾಟದಿಂದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಮೈಸೂರು ತಂಡವು ₹50 ಸಾವಿರ ನಗದು ಹಾಗೂ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಬಿಸಿವೈಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಕಕೆ ₹30 ಸಾವಿರ ನಗದು, ಮೈಸೂರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ತಂಡ ಮೂರು, ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ತಲಾ ₹15 ಸಾವಿರ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡವು.</p>.<p>ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ರಾಯಚೂರು, ತುಮಕೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ 39ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು.</p>.<p>ಚಂದಾಪುರ ಸೂರ್ಯಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಕೊಕ್ಕೊ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಂತೆ ನಡೆಯಿತು. ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳ ಝಗಮಗಿಸುವ ಅಂಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಕ್ಕೊ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನೋಡಲು ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಆಪ್ತ ಬಳಗದ ಬನಹಳ್ಳಿ ಅಭಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗೋಪಾಲ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಪುಷ್ಪರಾಜು, ಸೂರ್ಯಸಿಟಿ ಮುರಳಿ, ಭೈರೇಶ್ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>