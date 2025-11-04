ಮಂಗಳವಾರ, 4 ನವೆಂಬರ್ 2025
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ಸಂಗೀತ ಜ್ಞಾನ ದೂರ; ವೀಣೆಗೆ ಜೀವ

ಪೆನ್ನ ಓಬಳಯ್ಯ ನಾದ ಸಾಂಗತ್ಯ ಅಂತ್ಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:28 IST
Last Updated : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:28 IST
ವೀಣೆಗೆ ಜೀವ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪೆನ್ನ ಓಬಳಯ್ಯ
ಸಿಂಪಾಡಿಪುರದಲ್ಲಿ ವೀಣೆ ತಯಾರಿಕೆ ಹೆಳಿ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಪೆನ್ನ ಓಬಳಯ್ಯ (ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ)
ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಓದಿ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತ ನಗರದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗದೆ ವೀಣೆ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನೇ ಸ್ವಉದ್ಯೋಗವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪೆನ್ನ ಓಬಳಯ್ಯ ಅವರು ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಉದ್ಯೋಗದಾತ.
ಅರುಣ್‌ಕುಮಾರ್‌ ವೀಣೆ ತಯಾರಿಕ ಸಿಂಪಾಡಿಪುರ.
