ವರದಿ ಪರಿಣಾಮ | ‘ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್’ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ

<p><strong>ವಿಜಯಪುರ (ದೇವನಹಳ್ಳಿ): </strong>ಇಲ್ಲಿಯ <strong>'</strong>ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್' ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಭಾರಿ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಹಫೀಜ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಚ್. ಮುನಿಯಪ್ಪ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರ ಮತ್ತು ಎ.ಕೆ ಕಾಲೊನಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳ 'ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್' ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದರು.<br><br> ಈ ಎರಡೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತು 'ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್: ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಿಗದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ' ಎಂಬ ಶಿರ್ಷೀಕೆ ಅಡಿ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ಮಂಗಳವಾರ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು.<br><br> ವರದಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಜಯಪುರದ ಈ ಎರಡೂ 'ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್'ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.<br><br>ವಿವೇಕಾನಂದ ನಗರದ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿ, ವಿದ್ಯುತ್, ಶೌಚಾಲಯದಂತಹ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಹಫೀಜ್, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವಂತೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದರು.<br><br> ನಂತರ ಎ.ಕೆ ಕಾಲೊನಿಯ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಸುಂಕವಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ವಾಪಸ್ ಆದರು.</p>